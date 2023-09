Présidentiell⁵e de 2024 : Fidèle à sa décision de soutenir le candidat désigné par Macky Sall, Souleymane Ndoye s’engage à élire Amadou Ba.

Le président Macky Sall a désigné samedi son Premier ministre Amadou Ba comme candidat de BBY à la présidentielle de février 2024.

Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, avait annoncé en juillet, après avoir entretenu l'incertitude pendant des mois, qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Son camp lui avait alors donné carte blanche pour choisir un candidat. Chef du gouvernement, Amadou Ba était considéré comme l'un des favoris parmi la dizaine de candidats déclarés à la succession de Macky Sall. À l’annonce de sa décision, le responsable politique de l’APR à Rufisque et coordonnateur communal de Rufisque Ouest, l’honorable député Souleymane Ndoye, a tenu à renouveler son engagement et sa loyauté envers le chef de l’état Macky Sall. Souleymane Ndoye de rappeler qu’au lendemain de la décision du président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat, il avait dit et répété “que le choix du président sera aussi le mien. Aujourd’hui qu’il a choisi Amadou Ba, je m’engage à battre campagne et élire le candidat Amadou Ba dans le département de Rufisque. J’invite tous les responsables de la majorité présidentielle dans le département à descendre dès à présent sur le terrain. Ma campagne à moi a déjà démarré “, a conclu Souleymane Ndoye...