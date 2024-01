Présidentiel 2024 : « le président Sall détient injustement un candidat (Diomaye Faye) et nous exigeons sa libération. »

La présidentielle du 25 février 2024 qui pointe le bout de son nez va incessamment démarrer. Malgré les polémiques et les péripéties qui entourent le processus électoral, les dés sont jetés et « rien ne peut plus le détourner de sa trajectoire », en tout cas, c'est ce qu'ont soutenu tous les leaders de la coalition « Diomaye Président » lors de leur premier face à face avec la presse ce mercredi 31 janvier 2024 dans leur QG.

Cependant, les leaders et alliés de la coalition « Diomaye Président » sont rouges de colère, car ils considèrent que « le président Sall détient injustement un candidat qui cristallise tous les espoirs » (Diomaye Faye). Selon Charles Émile Ciss, ancien directeur de la Solde, « Macky Sall détient Diomaye Faye de crainte de perdre le pouvoir ». Il en appelle à la communauté internationale et au peuple sénégalais pour que le président Sall libère ce dernier.