Président de la République Macky Sall à Kaffrine : « L’Etat apportera tout le soutien et toute la solidarité aux familles endeuillées et aux blessés… »

Suite à l’accident tragique pour reprendre le propos du chef de l’Etat Macky Sall, qui a coûté la vie de 39 personnes, dimanche matin à Sikilo dans la région de Kaffrine, l’Etat du Sénégal apportera tout le soutien nécessaire aux familles des victimes. L’annonce est du président de la République, Macky Sall. « Au moment où je vous parle, plus de 20 corps ont déjà été identifiés et bientôt pourront être remis à leurs familles. Le processus d’identification des autres corps se fera au fur et à mesure et l’Etat apportera tout le soutien et toute la solidarité aux familles endeuillés, aux blessés et à leurs familles pour pouvoir atténuer leurs souffrances », a assuré le Président Macky Sall aux termes de sa visite aux blessés internés à l’hôpital Thierno Birahim Ndao à Kaffrine.

Par ailleurs, le chef de l’Etat salue la mobilisation de tous les services de l’Etat qui a permis d'apporter les premiers secours aux blessés. « Je voudrais en cette douloureuse circonstance saluer la promptitude de l’administration régionale à travers le gouverneur mais également les services de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et surtout la région médicale et l’ensemble des établissements de santé qui sont non seulement dans la région de Kaffrine mais aussi saluer la synergie organiser par le ministre de la santé de Dakar, Kaolack et les autres hôpitaux qui ont mis à la disposition du personnel mais également de la capacité.

Mais il faut se réjouir de la présence de cet hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine qui a pu prendre en charge l’intégralité des blessés et il faut saluer le dévouement du personnel médical tout comme le procureur de la République de Kaolack avec toutes ses équipes, qui depuis hier nuit à 4 heures du matin, sont à Kaffrine. Je salue également les efforts du ministère des transports terrestres et du ministère de la solidarité nationale mais surtout saluer les efforts de la commune de Kaffrine à travers son maire Abdoulaye Seydou Sow et toutes bonnes volontés qui se sont automatiquement présentées à l’hôpital pour apporter leurs soutiens », se félicite le chef de l’Etat...