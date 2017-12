Présidence du comité de concertation sur le processus électoral : Macky choisit Seydou Nourou Bâ.

Le ministre de l’intérieur ne va plus diriger les concertations politiques. Le chef de l’état a lâché du lest en choisissant l’ambassadeur à la retraite Seydou Nourou Ba qui devrait être installé dès demain à la tête dudit comité.



Cette décision a été prise à la suite de la réunion, vendredi entre le ministre de l’intérieur et les autres pôles de participants aux concertations. Le président de la République a marqué son accord sur la proposition de l’opposition et des non alignés, en désignant Mr Bâ. Ce dernier est un consultant en relation internationales et en élection.



A coté de Mr Ba revenait également dans les propositions le nom du général Lamine Cissé et celui du professeur Moussa Samb. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye, à travers la direction générale des élections va assurer le secrétariat aux côtés de la CENA et des pôles de l’opposition et des non alignés.