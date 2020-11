À travers un communiqué parvenu à Dakaractu, Rewmi Diaspora Stratégie a souligné sa détermination à soutenir le nouveau président du Conseil économique, environnemental et Social (Cese) non moins président du parti Rewmi, Idrissa Seck, suite à la nomination de ce dernier par décret présidentiel à la tête du Cese.



"Rewmi Diaspora Stratégies (RDS) a suivi avec une attention toute particulière la nomination du Président Idrissa SECK à la tête du Conseil Economique Social et Environnemental, de notre pays. Il s’y ajoute, de même, les nominations de nos frères Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop respectivement Ministre de l’économie numérique et des télécommunications et, de l’élevage et des productions animales. RDS adresse ses sincères félicitations au Président Idrissa SECK ainsi qu’à MM Diop et Diattara", note le bureau de Rewmi Diaspora Stratégie.





Et d'ajouter : "RDS s’engage à leur apporter tout le soutien nécessaire à la réussite de leurs missions. Rewmi Diaspora Stratégies renouvelle au Président Idrissa Seck son attachement indéfectible et sa disponibilité à l’accompagner jusqu’ à destination finale, au nom de l’intérêt supérieur de la nation".



Rewmi Diaspora Stratégies invite "tous les rewmistes et en l’occurrence, ceux de la diaspora à s’approprier de cette nouvelle donne à travers leur mode de fonctionnement politique, dans un climat apaisé afin de créer les conditions favorables de leur succès", conclut-il.