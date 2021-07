Présidence de la fédé de foot : Saër Seck dépose sa candidature et dévoile ses ambitions.

« Chers amis et acteurs du sportif en général et du football en particulier, distingués président de clubs de football du Sénégal, j'ai l'immense honneur de vous faire part de mon intention d'être candidat à l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), lors de la prochaine assemblée générale du 7 août 2021 », lit-on dans le communiqué signé par le président de Diambars.



Sa candidature, dit-il, est le fruit d'une mûre réflexion, mais aussi d'une longue expérience dans les instances dirigeantes de notre football. « Je souhaite que cette candidature soit celle de tous les amoureux, passionnés de football, de tous les pratiquants (...) », assure l'actuel vice-président de la FSF.



Ce dernier a promis de « se faire un devoir et un plaisir » de partager avec les dirigeants et acteurs du football un programme « à la fois ambitieux et réaliste ». « Parmi les besoins, figure l'impérieuse ambition de traduire la première place en Afrique acquise de haute lutte et au prix du travail et d'efforts incontestables, en trophées que tout notre peuple attend et espère », a promis Saër Seck.