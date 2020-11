Présidence de la République : Ces changements opérés par le chef de l’État.

Ce n’est pas que dans le Gouvernement que le Président de la République a opéré des changements. La présidence de la République a connu aussi quelques départs et des nouveaux arrivants. Il s’agit notamment des décrets nommant le Ministre d’État, Directeur de Cabinet du Président de la République en la personne de Mahmoud Saleh jusque-là Directeur de Cabinet Politique du Chef de l’État. Jeu de chaises musicales puisque Augustin Tine qu’il remplace occupe désormais son ex siège. Le Secrétaire Général de la Présidence de la République s’appelle désormais Oumar Samba Ba. Il a été nommé en lieu et place de Maxime Jean Simon Ndiaye.



Cheikh Kanté, Ministre auprès du Président suivi du PSE, devient Envoyé Spécial du Président de la République, Abdou Karim Fofana ancien ministre de l’Urbanisme le remplace à son poste.



Seydou Guèye est nommé Ministre porte-parole et coordonnateur de la Communication de la Présidence de la République.