Présidence de la Linguère de Saint-Louis : Amara Traoré officialise sa candidature

L’ex sociétaire de la Linguère de Saint-Louis et de l’Etics de Mboro de Thiès Amara Traoré a annoncé sa candidature au poste de Président de son club affectif qu’il a eu à diriger en 2009 comme entraineur à la suite de sa retraite professionnelle.



L’ancien coach des lions lors de la Coupe d’Afrique de 2012 ambitionne de diriger l’équipe fanion de la capitale du nord



Officialisé lors de la dernière rencontre du comité directeur du club tenu ce dimanche, l’actuel patron de Ndar Académie Foot (NAF) a déclaré qu’il souhaite apporter une empreinte professionnelle à ce club qui depuis quelques années ne joue plus les grands rôles dans notre championnat de Football.



Selon lui, la Linguère de Saint-Louis a besoin d’un bon projet sportif économique viable qui va se reposer essentiellement sur la formation et sur l’investissement



Amara Traoré a aussi décidé de travailler pour le retour de tous les Samba Linguère autour de l’essentiel. Car, à en croire l’actuel conseiller spécial du président de Assur de Richard Toll , il a aussi l’objectif de continuer l’œuvre du président Ahmadou Dia mais également apporter des innovations majeures dans l’organisation de l’équipe traditionnelle



Il ambitionne également d’aller à la conquête des titres au Sénégal et en Afrique.



Le candidat Amara n’a pas manqué de rassurer certains dirigeants et fans de la Linguère qui pensent qu’une chasse à la sorcière serait ouverte.



Pour lui, s’il est élu président, son premier chantier sera de travailler pour l’union sacrée autour du club et la réunification de tous les Samba Linguère.



Ceci pour donner à cette équipe son lustre d’antan. A rappeler Dr Ahmadou Dia, l’actuel président a décidé de ne pas briguer un second mandat. Son poste sera mis en jeu lors de la prochaine assemblée générale, prévue le 08 Septembre 2018.