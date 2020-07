Présidence de la Fédération Ivoirienne et de la CAF : le journaliste Mamadou Gaye accuse le patron de la FIFA, Infantino, de soutenir secrètement Drogba...

C'est dans un post publié sur son compte Facebook officiel, que le journaliste Ivoirien, Mamadou Gaye, a lâché la bombe. Dans un long texte aux airs de remontrances et de rappel à la raison adressé à l'ancien international Ivoirien, Didier Drogba, qui brigue un mandat à la présidence de la fédération Ivoirienne de football (FIF.) Mr Gaye de dévoiler sans réserve ce qu'il estime être une secrète opération de se servir de la FIF comme un tremplin doré vers le fauteuil de président de la confédération Africaine de Football (Caf.) Un sordide complot qu'il impute à l'actuel président de la FIFA, Gianni Infantino, qui se servirait de Didier Drogba (DD comme il le surnomme) comme un pion pour renverser l'actuel président de la CAF, Ahmad Ahmad.





Il commencera ainsi son post en dévoilant ce qu'il présente comme une honteuse tentative de mettre indirectement le football ivoirien sous la mainmise de la FIFA. Et Infantino demanda à DD11 de prendre la FIF et il l'aidera à prendre la CAF en Mars 2021... DD11 (Didier Drogba 11) ne vient pas pour servir le foot ivoirien mais pour se servir du foot ivoirien... Depuis ta retraite en 2014, DD11, qu'as-tu fais comme action pour les joueurs, les clubs ivoiriens ? Est-ce parce que le petit blanc d'Infantino grand manipulateur a vu en toi DD11 des ambitions démesurées qu'il pense pouvoir coloniser le foot africain à travers toi? De graves accusations de la part de l'expert media de la CAF.





Dans une autre série d'interrogations, il interpelle de plus belle le candidat à la présidence de la FIF : "Une ambition personnelle et égocentrique conduit à la perte. Comment comprendre que depuis sa retraite en 2014 annoncée sur une radio étrangère sans en informer la faîtière du foot ivoirien DD11 n'ait point assister à un seul match des éléphants y compris la dernière CAN en Egypte ? DD11 a boycotté la finale victorieuse des éléphants en 2015. Pourquoi attendre 2020 pour que DD 11 assiste à un match du championnat ivoirien ? Donc DD 11, tu veux diriger une chose que tu ne connais pas ? De lancinantes questions adressées à l'ancien attaquant de Chelsea déterminé à tenir les rênes du foot ivoirien.





En guise d'avertissement, Mamadou Gaye d'interpeller : " DD11 sache qu'en Afrique, la fortune et la renommée peuvent vite tourner en désillusion si on n'a pas la bénédiction et la protection des aînés. DD11 tous ceux à qui tu veux arracher le tabouret aujourd'hui t'ont vu naitre dans le foot ivoirien, ils ont contribué à faire de toi ce que tu es aujourd'hui. DD11, en Afrique on ne compatit pas contre ses pères, tu risques d'y laisser des séquelles qui vont te marquer à jamais. DD11, prends le temps de réfléchir et de connaitre ta place... "



" DD11, tous ceux qui sont autour de toi localement veulent te presser comme un citron et seront les premiers à sauter du navire DD11, quand il va commencer à couler.

Pour conclure, rappelle-toi, je suis celui qui t'a fait rencontrer l'icône de notre siècle Mandela.

L'adage dit qui aime bien châtie bien”, conclura t-il