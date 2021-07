Le champ de jeu est désormais clair ! Augustin Senghor, le président sortant à la présidence de la fédération sénégalaise de football, fera face à son plus coriace adversaire, Mady Touré. Ce dernier venant de confirmer définitivement sa candidature pour briguer le siège de président de la FSF.



Dans un communiqué officiel, le dirigeant de Génération Foot qui était en tournée depuis quelques jours pour rencontrer directement les acteurs du football sénégalais, s'est donné le temps de la réflexion. Finalement il a rejeté pour de bon la proposition de fusion des programmes respectifs des quatre candidats en lice. Ce, afin de laisser Augustin Senghor glaner tranquillement un 4ème mandat "consensuel". Il n'en sera rien puisque Mady s'est prononcé : " Je nourris l'espoir qu'au soir du 7 août, cette volonté de rupture sera partagée par une majorité d'acteurs... "



Après, le retrait de Saër Seck qui a préféré décliner les propositions et autres avantages compris dans le protocole d'Eden Roc, Augustin Senghor se retrouve plus que jamais esseulé. Seul Mbaye Diouf Dia reste encore dans l'accord...