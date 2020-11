Présidence de la CAF / Me Augustin Senghor se prononce : « Oui, je suis candidat... »

Le président de la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, est candidat pour briguer le poste de président de la confédération Africaine de football (CAF.) Une information officiellement confirmée par le principal concerné, directement interpellé par Dakaractu. Présentement en Guinée Bissau pour les besoins du match retour prévu entre les Lions et les Djurtus, ce dimanche à 16h00 GMT, Me Senghor à dit " Oui " en attendant d'y revenir plus en détail.



Alors que le brouillard planait un peu sur cette candidature qui avait été déjà officieusement annoncée par une bonne partie de la presse locale et internationale, cette fois-ci le patron de la FSF s'est lancé dans la course. Toutefois, le patron de la FSF a promis de revenir sur cette candidature au retour de Guinée Bissau, à l'occasion d'un point de presse...



Dès lors, le président sortant Ahmad Ahmad, en poste depuis 2017, sera en compétition avec au moins quatre autres candidats (Jacques Anouma, Patrice Motsepe, Ahmed Yahya et Augustin Senghor.) Tous ces candidats ont dû obtenir l'appui d'au moins trois fédérations membres affiliées à la CAF. Les prétendants avaient jusqu'au 12 novembre pour déposer leur dossier.