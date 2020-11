Présidence de la CAF : Me Augustin Senghor officialise sa candidature et affiche ses ambitions.

" Pour un football africain uni, plus performant et plus attractif ", tel est le slogan du candidat sénégalais à la présidence de la CAF, Me Augustin Senghor qui a officialisé la nouvelle ce lundi 16 novembre au siège de la fédération sénégalaise de football (FSF.)

Le candidat déclaré a ainsi décliné son propos liminaire devant la presse sénégalaise, en présence des membres du comité exécutif de la FSF et des représentants du monde associatif.



" Je confirme que ma candidature au poste de président de la CAF a été effectivement déposée le même jour au Caire, sous réserve du résultat du contrôle d'éligibilité exercé par les organes compétentes ", a précisé Augustin Senghor.



Revenant sur les motivations qui ont conduit à la déclaration de sa candidature, Me Augustin de renseigner que plusieurs dirigeants du football Africain, notamment des présidents de fédération l'ont encouragé à postuler. Idem pour les membres du comex de la FSF qui ont d'emblée affiché leur soutien au président de la FSF. "Lors de notre dernière réunion en date du 05 novembre 2020, les membres du comité exécutif de la FSF m'ont fortement recommandé de postuler."



Le candidat sénégalais d'annoncer qu'il déclinera sa feuille de route dans les prochaines semaines, afin de dévoiler les principaux axes de son programme ambitieux. En outre, le candidat à la CAF de remercier le chef de l'État et le ministre des sports Matar Bâ pour leur engagement à ses côtés. " CAF Ça kanam ! L'espoir est permis pour le football africain ", conclura t-il...