Présidence de l’Association nationale des anciens présidents de Conseil régional du Sénégal : Babacar Gaye assure l'intérim après la démission de Aliou Niang.

Réunie en assemblée générale extraordinaire ce lundi, l'Association nationale des anciens présidents de Conseil régional du Sénégal a procédé à la désignation d'un nouveau président qui va conduire ses destinées en attendant la prochaine assemblée générale. Cela après le départ du président jusque-là en exercice Aliou Niang qui a présenté sa lettre de démission à l'assemblée générale, pour des raisons sanitaires et sa longévité à ce poste, selon le concerné.



C'est ainsi que Babacar Gaye a hérité du poste de président de cette association suivant les dispositions des statuts et du règlement intérieur de l'association qui ont conduit à la désignation de M. Babacar Gaye, premier vice-président chargé des relations extérieures, pour assurer l'intérim jusqu'à la prochaine assemblée générale...



Sans débat et à l'unanimité des membres présents, l'assemblée générale a entériné la démission du Président Aliou Niang qui a été élevé au rang de Président d'honneur et son remplacement par le Président Babacar Gaye, rapporte le communiqué qui nous est parvenu signé par Babacar Gaye...