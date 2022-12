Présidence de l’AMS : Le député maire de de Vélingara annonce sa candidature

En perspective de l’élection du président de l’Association des maires du Sénégal (AMS), le député maire de Vélingara annonce sa candidature. Mamadou Bailo Oury Diallo qui dit avoir été porté par tous les députés maires, motive sa candidature par son expérience de près de vingt ans dans les collectivités territoriales et son parcours de député à l’Assemblée nationale. «Je suis parmi les premiers à annoncer ma candidature à la présidence de l’association des maires du Sénégal. Ma candidature a été portée par les députés et même par ceux de la législature sortante. Tous ces députés m'ont appelé et m’ont exprimé leur soutien. Ils ont souhaité que je sois candidat pour diriger l’Association des maires du Sénégal. Parce que depuis les cinq dernières années nous sommes organisés ici et ils ont vu ce que nous avions fait pour apporter les réformes qu’il faut dans nos communes», a renseigné le député maire de Vélingara qui dit compter aussi sur le soutien du président Macky Sall…