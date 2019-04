Présidence : Début des consultations dès ce samedi pour la formation du nouveau gouvernement

Le chef du gouvernement du Sénégal a rendu sa démission, entraînant celle de toute son équipe. Le président Macky Sall qui a accepté cette démission du chef du gouvernement et de son équipe, en a profité pour annoncer le début des consultations prévues pour demain (samedi 6 avril 2019).



Mohammed Boun Abdallah Dionne dont la démission était attendue, est en effet arrivé au Palais de la République, ce vendredi 5 avril à midi passé de quelques minutes. Dès son arrivée, il a été accueilli par le président Macky Sall. Et c'est à celui-ci il a remis personnellement sa démission et celle de tout le gouvernement. Après un tête-à-tête de quelques minutes, le président de la République, Macky Sall qui a reçu cette démission, a annoncé qu’il va commencer les consultations pour le choix de l'équipe qui va constituer le nouveau gouvernement de son second mandat, dès ce samedi 6 avril 2019. Ce, conformément à la tradition républicaine.