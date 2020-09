Présidence Cng de lutte : Baboye vote Tyson.

Le Mbarodi de la lutte Sénégalaise est intransigeant sur le choix du profil pour le président du Cng. Bala Bèye dit choisir Mohamed Ndao dit « Tyson » pour plusieurs raisons que personne ne peut nier.



Le tonitruant lutteur donne ses arguments. « Tyson a tout fait et tout a donné à la lutte avec frappe. Il a rehaussé le niveau de cette discipline. C’est grâce à lui que les lutteurs ont commencé à gagner des millions, à voyager à l'extérieur. Moi Baboye, si je devais désigner le président du Cng, mon choix porterait sur Tyson », fait-il savoir.



Poursuivant, « ceux qui le critiquent, racontent ce qu’ils veulent parce qu’il a toujours défendu la lutte, il s’est toujours investi pour l’épanouissement de la lutte de près ou de loin. Les acteurs de la lutte lui doivent un grand respect et une reconnaissance à la hauteur de ce qu’il a fait pour la lutte. Quand il sollicite mes services, je répondrai présent. Il mérite plus que le Cng », défendra Balla Bèye 2...