Présidence CNG : Alioune Sarr cède officiellement le fauteuil à Ibrahima Sène.

Clap de fin pour le désormais ex président du comité national de gestion de la lutte (Cng), Alioune Sarr. Après près de 27 ans passés à la tête du très convoité poste de président du Cng, le docteur Sarr a été officiellement remplacé par Ibrahima Sène alias Bira Sène, nommé au poste pour une durée de deux ans.



Ce dernier occupait jusque-là la présidence du comité régional de gestion de la lutte (Crg) de Kaolack. Le nouveau groupe de travail dont fait partie Manga 2, et la promotrice de lutte Ndeye Ndiaye Tyson, devrait être installé à partir de la semaine prochaine ou tout au plus dans les meilleurs délais à fait comprendre le ministre des sports.



La cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux du ministère des sports a été naturellement présidée par le ministre de tutelle, Matar Bâ. Le tout sous la présence effective de divers acteurs de la lutte, promoteurs, communicateurs traditionnels et anciennes gloires compris. Remercié par le ministre pour le travail abattu durant ces décennies, Alioune Sarr, a à son tour tenu un discours d'au revoir et de remerciement.