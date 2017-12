Préserver la paix du monde à Jérusalem

Chers citoyens du monde,

Donald Trump semble prendre plaisir à verser de l’huile sur tous les feux du monde.

On n’est pas grande puissance parce que l’on attise les passions et drames d’hommes ordinaires. Le peuple américain devrait le lui rappeler.

C’est le rôle de tout homme d’état de chercher à préserver la paix autour de la ville trois fois sainte de Jérusalem : il y est question de paix sur Terre.



PAM

Alliance pour la citoyenneté et le Travail

Dakar le 7 décembre 2017