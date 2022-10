Préservation du lac Rose : Le ministre de l'Environnement Alioune Ndoye promet des mesures immédiates.

Conformément aux instructions données par le Chef de l'État en conseil des ministres, le Ministre Alioune Ndoye en charge de l'environnement a effectué une visite au lac Rose ce 11 octobre. Le chef de l'État Macky Sall en Conseil des ministres la semaine dernière, a insisté sur l'urgence de la préservation du Lac Rose. Il a demandé « au ministre de l’Environnement, du développement durable et de la transition écologique de présenter un rapport circonstancié sur la situation actuelle du Lac Rose en vue de la préservation des écosystèmes et des activités économiques autour de ce site naturel classé.

Selon Alioune Ndoye, "on a eu des échanges avec les acteurs qui gravitent autour du Lac qui est d'un apport important dans l'économie." Et selon lui toujours, c’est la couleur rose qui fait du lac, un lieu de tourisme. Après ces échanges, le ministre a promis que des solutions adéquates seront prises.

Pour rappel, c'est l’opération de drainage des eaux pluviales qui est la cause de cette situation. Le ministre a pu faire le constat des dégâts occasionnés par le débordement du lac...