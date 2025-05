Préservation de leur patrimoine et identité culturelle : les fils du terroir lancent l'initiative "Convention Citoyenne du Djolof"

Les fils et filles du Djolof dans le but de préserver leur patrimoine culturel, lancent la Convention Citoyenne du Djolof (CCD), dont l'Assemblée Constitutive est prévue, ce 3 Mai 2025 au CICES.

Cette initiative, selon le communiqué reçu à Dakaractu, s’inscrit dans une nouvelle dynamique citoyenne en marche au Djolof. En effet, elle est portée par des acteurs engagés du terroir et vise à fédérer les forces vives du Djolof, résidents comme membres de la diaspora, autour d’une ambition commune, celle de construire un développement économique et social durable, tout en préservant l’identité culturelle du Djolof.

Lors de cette rencontre, il est prévu de faire la présentation de la vision stratégique de la CCD, l’adoption des statuts et du règlement ainsi que l’élection du premier bureau exécutif et des organes de contrôle. De plus, un appel à la mobilisation sera également lancé afin d’impliquer l’ensemble des citoyens dans et hors du pays, autour de projets structurants.

Selon le communiqué, les initiateurs affichent une volonté claire : « Bâtir une organisation forte, éthique et ouverte, capable d’impulser un véritable changement dans notre terroir ». De ce fait, la CCD prévoit d’intervenir sur plusieurs axes prioritaires : soutien à l’entrepreneuriat local, renforcement du système éducatif, amélioration des infrastructures publiques et la valorisation du riche patrimoine du Djolof.

Une manière de faire de cette assemblée constitutive comme un moment charnière pour le territoire. L’objectif étant de traduire en actions concrètes les aspirations citoyennes à un développement inclusif.