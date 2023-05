Préservation de l’équité et l’inclusion sociale : La communauté Soninké remercie les efforts du président de la République

C’était inattendu. Mais le président de la République, Macky Sall a effectué la prière du vendredi au Centre islamique pour l’appel au Coran et à la Sunnah communément appelé Mosquée Soninké (avenue Malick Sy).



Sur place, le Chef de l’Etat après la prière a profité de la tribune pour présenter ses condoléances à la communauté suite au décès de leur Imam.



Et en retour, fier et content de cette visite présidentielle, la communauté l'a remercié pour ses efforts d'équité et d'inclusion qu’il mène tous les jours avec les actes qu’il pose au jour le jour pour la stabilité sociale du pays.



« Vous êtes le premier président à venir dans cette mosquée pour la prière du vendredi. Depuis que vous êtes à la tête de ce pays, vous avez mis toutes les couches sociales, ethniques sur le même pied. Nous vous en remercions et nous vous encourageons » a témoigné l’imam du jour qui a parlé au nom de la communauté Soninké.