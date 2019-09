Préservation de l’environnement : Les conventions de Bâle et Rotterdam réunissent les pays de la région Afrique à Dakar.

Un atelier régional de renforcement des capacités des pays de la région Afrique pour la mise en oeuvre des conventions de Bâle et Rotterdam s’est ouvert, ce 16 septembre, à Dakar.

L’objectif est d’échanger sur des mécanismes de coordination commune dans la gestion des déchets dangereux en Afrique. Une centaine de participants venus notamment des pays parties des conventions, particulièrement, du continent, ont pris part à la rencontre.

Les convention de Bâle et Rotterdam tendent à une meilleure protection de la santé humaine et la préservation de l’environnement. C’est un traité international conçu afin de réduire la circulation des déchets dangereux entre les pays.