Préservation de l'environnement : "Grain d'espoir" en bataille contre la pollution de la Baie de Hann

L'association Grain d'espoir a organisé ce samedi 22 juin, une journée de nettoiement de la baie de Hann Bel-Air. Une action citoyenne qui a vu la participation massive des jeunes de la commune qui restent déterminés à préserver leur cadre de vie.

Pour la présidente de ladite association, Ndèye Ndack, la restauration de la Baie de Hann jadis très prisée, ne relève pas seulement des autorités étatiques, mais interpelle tout le monde à plus forte raison la jeunesse de Hann et environs. À l'en croire, au-delà des missions de sensibilisation qui sont effectuées par des collectifs et mouvements citoyens, il convient d'instituer des modes de financement ou encore des subventions destinées aux jeunes vivant dans des zones à risque afin de multiplier ces actions d'envergure...