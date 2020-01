Présentation officielle à Sochaux : Omar Daf a accueilli son buteur Amadou Dia Ndiaye.

Transféré du FC Metz au FC Sochaux Montbéliard pour six mois (Sans option d'achat) l'international Sénégalais, Amadou Dia Ndiaye a été officiellement présenté à la presse ce Jeudi après-midi. Une conférence de presse durant laquelle le coach Sénégalais de Sochaux, Daf est revenu sur les qualités du joueur ainsi que les attentes du club.



»Amadou, c'est un joueur qu'on suit depuis la saison dernière. Cet été lors de notre match de préparation contre le FC Metz on s'était positionné. Mais Metz souhaitait le garder. On est très content qu'il nous ait rejoints parce qu'on a besoin de lui pour qu'il nous marque des buts et qu'on puisse atteindre nos objectifs ». Un intérêt de longue date qui est ainsi concrétisé avec l'arrivée du "Lionceau."



Pour sa première conf de presse, le jeune attaquant n'a pas caché son impatience de débuter sous ces nouvelles couleurs. « C'est un club que j'aime beaucoup, du coup j'ai pris ma décision assez rapidement quand les dirigeants du club m'ont contacté; je n'ai pas hésité. J'ai visualisé les matches de l'équipe et je sais ce qui m'attend... »

Dia Ndiaye qui s'est entraîné ce mercredi avec le groupe Pro, semble commencer à prendre ses marques dans ce club où jouent déjà quelques internationaux sénégalais dont Ousseynou Thioune...