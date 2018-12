Présentation du nouvel album "8/18" de Djiby Dramé : Un vibrant hommage à Maman Chérie, et aux femmes du monde

Le couple mythique de la musique sénégalaise Djiby Dramé et son épouse Maman Chérie, roi et reine de la variété mandingue ont procédé au lancement de leur 4e album intitulé 8/18, un titre dont le symbolisme renvoie aux 10 ans d'anniversaire du couple qui s'est rencontré en 2008, et le lien est vite fait 08-18 ! En atteste la maquette du nouvel album qui présente le duo sous les habits de nouveaux mariés.



Une production musicale de "Le Dialicounda" Prod lancée officiellement sur le marché le 17 Décembre 2018. Cet album gage de maturité du duo musical, présente une large variété de mélodies mandingues. Allant de titre totalement fait en langue bambara (Mballou) au titre entièrement ouolof (kou sagal sa Yaye), entre autres sonorités tantôt rythmées, tantôt posées, le tout regroupé autour de dix titres...