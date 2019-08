Présentation du livre du Pr. Ibra Ciré Ndiaye : « C’est un regard de respect et d’estime que j’envoie aux sénégalais et aux sénégalaises… »

Le professeur Ibra Ciré Ndiaye, chargé de cours à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en parfaite collaboration avec l’Institut des Droits de l’homme et de la Paix (IDHP) et Harmattan Sénégal, a présenté ce mercredi 31 juillet un nouvel ouvrage intitulé « Temporalités et Mémoire collective au Fouta-Toro : Histoire d’une aliénation culturelle et juridique ». Selon le professeur Ibra Ndiaye, il y est abordé plusieurs questions, notamment celle sur « notre identité » qui a été largement développée dans cet ouvrage déjà mis en vente. Toujours selon l’auteur, il a voulu envoyer un message de respect et d’égalité à tout un peuple. « C’est un regard de respect et d’estime que j’envoie aux sénégalais et aux sénégalaises… »