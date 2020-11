Présentation du Protocole de l'Élysée : Thierno Alassane Sall tire sur Macky Sall et ses nouveaux alliés.

Thierno Alassane Sall ne s'est pas privé de donner sa position sur l'actualité politique sénégalaise du moment, marquée par la formation d'un gouvernement d'ouverture avec la présence de ténors de l'opposition à des postes ministériels et de hautes responsabilités. Thierno Alassane Sall estime que cela prouve à suffisance que le régime en place n'est pas préoccupé par l'intérêt du peuple sénégalais.



Le leader de la République des valeurs regrette qu'au moment où des jeunes fuient leur pays et se donnent la mort dans les océans, des politiques se penchent sur des combines politiques, pour leur propre intérêt au détriment de l'intérêt du peuple sénégalais. Ce qui n'honore pas le pays.



Mais pour le leader de la République des valeurs, ce nouveau gouvernement n'apportera rien aux sénégalais. "Au Sénégal on pense que toutes les alliances sont possibles. Mais dans les pays normaux cela est inadmissible. Ils n'apporteront rien au peuple sénégalais", se désole Thierno Alassane Sall devant les journalistes avec qui il échangeait sur son livre "Protocole de l'Élysée : confidences d'un ancien ministre sénégalais du pétrole..."