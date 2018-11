Présentation de son programme / Thierno Alassane Sall étrille le régime en place : « Nous sommes dans une république bananière. Il y a trop de disparités dans le pays, nous allons refonder les valeurs et restaurer les institutions »

Le leader de la R.V, (la République des valeurs) a tenu sa première sortie à Pikine pour présenter son programme une fois à la tête du pays. Le choix de la banlieue, pour le thiessois n'est pas fortuit. Il estime que les principaux maux dont souffre généralement la banlieue tels les inondations, le chômage, le problème d'insalubrité etc..., peuvent être résolus à travers le programme présenté par la République des valeurs.

Thierno Alassane Sall juge que le justice est piétinée et qu'elle est tout sauf indépendante. Pour y remédier, son programme prévoit de revoir le système qu'utilise la justice. Il prévoit de donner une entière autonomie à la Cour des comptes.

Pour le leader de la R.V, il est primordial de reconvoquer les recommandations des assises nationales pour revoir leurs conclusions car elles n'ont pas été respectées.

Il termine en soulignant que c'est le moment d'opérer un changement et de se débarrasser de ce régime qui selon lui, est en train de mener le Sénégal vers le chaos.