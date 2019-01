Présentation de la vision programmatique de la coalition Idy 2019 : "1-3 15-45" la nouvelle formule gagnante de Idrissa Seck pour développer le Sénégal

Le candidat de la coalition Idy 2019, a présenté sa nouvelle vision pour le Sénégal à travers le programme intitulé 1-3 - 15- 45 tel que pensé, et structuré lors du séminaire du 14 Avril 2018 dernier, à l'issue du séminaire des cadres de Rewmi. Une vision déclinée cet après-midi du 3 janvier 2019, par le porte-parole du parti Rewmi, le Dr Abdourahmane Diouf.



De fait, le Dr Diouf dans une approche pragmatique et scientifique a expliqué tout à tour les points focaux de ladite vision. Notamment le chiffrage "1-3-15-45" ainsi explicité : 1 Recentrer les débats autour du Sénégal afin d'impulser une nouvelle dynamique, le chiffre 3 comme les trois axes programmatiques qui seront privilégiés (La gouvernance, l'économie et la sécurité.)

Avec le nombre 15, le porte parole du candidat Idrissa Seck, révèle leur vision patriotique pour le Sénégal ( Plus de compétitivité, de justice, faire la promotion de l'éducation, plus d'ambitions, moderniser et sécuriser le pays...) Et enfin la dernière combinaison de cette vision programmatique ambitieuse : Le 45 (À terme 45 déclinaisons thématiques devraient être présentées lors du lancement officiel du programme.)



En outre, Abdourahmane Diouf qui a pris rendez-vous avec le peuple sénégalais en février 2019, a promis qu'une fois leur leader, Idrissa Seck accédera à la magistrature suprême, le bulletin unique sera instauré, et le système de parrainage supprimé de facto. À cela s'ajoute une volonté affichée d'alléger la fiscalité pour le compte des entreprises locales, la mise en œuvre d'une politique industrielle et le garantie de la souveraineté alimentaire entre autres mesures....