Présentation de condoléances de l'ancien président : Wade se remémore ses relations avec Sidy Lamine Niass et prodigue des conseils à Cheikh Niass

Me Wade a chamboulé son programme pour présenter ses condoléances à la famille de Sidy Lamine Niass après le décès de ce dernier survenu le 04 décembre 2018. Ce qu'il a pu faire ce lundi aux environs de 18 heures.



À la tête dune forte délégation composée de membres du Parti démocratique sénégalais, le Pape du Sopi a tenu dans son allocution plus concise que d'habitude, à rappeler ce qui le lie à Sidy Lamine Niass. « Un homme valeureux », décrit Me Wade qui se rappelle les premiers pas de l'illustre disparu dans le monde de la télévision, mais aussi l'inauguration du siège de Walfadjri. « Il a bâti son groupe de presse avec beaucoup de difficultés (...) Il était très heureux de me voir et je lui avais proposé de travailler avec la ligue arabe, mais cela ne s'est pas concrétisé », raconte l'ancien président. « Il m’a toujours considéré comme son grand frère », rappelle Wade avec insistance.



L’hôte de la famille Niass de prodiguer ensuite des conseils à l’héritier de Sidy Lamine. Cheikh Niass s’entendra dire qu’il est un bon avocat. Mais ces mots sont précédés par des complaintes car s’il ne tenait qu’à Wade, le fils aîné de Sidy Lamine Niass sortirait de son école. « Tu devais faire ton stage chez moi. Mais on dit de toi que tu es un bon avocat. Il faut juste éviter les compromis compromettants », a-t-il conseillé à Cheikh Niass.



Dans sa réponse, le fils du défunt patron du groupe Walfadjri a tenu à témoigner la gratitude de la famille à son hôte du jour. « Vous êtes le premier à m’appeler pour partager la douleur de la famille. Nous vous remercions et prions pour vous », a affirmé Cheikh Niass. Oustaz Assane Diouf a parlé au nom du personnel de Walfadjri.