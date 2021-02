Présentation de condoléances chez Serigne Mansour Niass : Mohamed Ndiaye Rahma conduit la délégation de la coalition BBY à Kaolack.

Une délégation de la coalition BBY, avec à sa tête son coordinateur, Mohamed Ndiaye Rahma, a présenté ses condoléances à la famille du défunt secrétaire général du Rassemblement pour le peuple (Rp), Serigne Mansour Niass.



Reçus par la famille de feu Serigne Mamoune Niass, les membres de la délégation qui se sont succédé au micro, ont tous fait des témoignages élogieux à l'endroit du disparu qui, de son vivant, au delà de sa casquette d'homme religieux, a joué pleinement sa partition dans la politique et le social.



Pour sa part, Mohamed Ndiaye Rahma a rappelé les liens de fraternité qui le lient aux membres de cette famille et qui remontent au temps de leur père, Serigne Mamoune Niass.



La coalition Bby de Kaolack a par ailleurs remis à la famille en guise de condoléances une enveloppe de 05 millions de fcfa, 1 tonne de sucre, 100 litres d'huile et 02 tonnes de riz...