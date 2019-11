Présentation de condoléances chez Pape Diop : Quand le président Wade parle de son vieillissement et remercie le peuple sénégalais

Venu présenter ses condoléances à son ancien camarade de parti, Pape Diop, suite au rappel à Dieu de son directeur de cabinet Taya Samb, le président Abdoulaye Wade a décerné ses vifs remerciements au peuple sénégalais.

"Je ne sais pas ce que j'ai fait pour le Sénégal, mais je remercie vivement tous les sénégalais. Car la manière dont ils m'ont manifesté leur confiance me dépasse largement", soutient le pape du Sopi.

Dans cette même optique, l'ancien chef d'Etat s'est largement prononcé sur son état actuel.

"C'est vrai que je suis atteint par le poids de l'âge. Mais je l'accepte en bon musulman et africain. Car le vieillissement est un état de l'évolution biologique de l'espèce. Et dans la société africaine chacun a un rôle à jouer.

Les jeunes ont leur rôle tout comme les adultes", confie t'il avec une voix empreinte d'émotion.

Revenant sur ses rapports avec Pape Diop, Maitre Abdoulaye Wade de souligner qu'il fait partie des premières personnes à avoir adhéré à son parti et à sa vision politique...