Présentation de condoléances chez Iba Der Thiam : Les remerciements de Mohammad Boun Abdallah Dionne à Macky Sall.

En fin de mission aux côtés du Président Macky Sall, l'ancien Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne, présent à la cérémonie de présentation de condoléances, a tenu à remercier le Chef de l'Etat pour la confiance qu'il lui a accordée pendant plus de 6 ans et demi. Dionne a réaffirmé son engagement et sa loyauté au Président Macky Sall et se dit prêt à toujours l'accompagner au service de la nation.