Présentation de condoléances : Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre à Médina Baye.

Le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre s'est déplacé ce vendredi avec une forte délégation pour présenter les condoléances du Khalife et celles de la communauté mouride.



Prenant la parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a avant tout mis l'accent sur les qualités du défunt à travers ses bonnes œuvres qui sont répandues partout dans le pays et à l'étranger. Le porte-parole n'a pas manqué, au nom du khalife général des mourides, de prier pour le repos éternel de l'âme du disparu. Avant de terminer, il a retracé les relations entre les deux communautés qui datent de Mame El Hadj Abdoulaye Niass et Mame Ahmadou Bamba.



De son côté, le nouveau khalife, Serigne Mahy Niass a remercié son hôte et réitéré l'engagement de son prédécesseur consistant à raffermir les relations entre les différentes communautés de ce pays.



À rappeler que le porte-parole du Khalife général des mourides était à la tête d'une forte délégation composée de Serigne Khadim Mbacké Ibn Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, Serigne Amdy Bousso Bilal, Serigne Djily Madialys, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro, Serigne Mbacké Fall Ibn Serigne Moustapha Fall, Serigne Moustapha Diattara Daraye Camil, Serigne Mourtalla Sy, Serigne Mbacké Diop, Serigne Djily Ndiaye etc...