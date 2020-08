Présentation de condoléances : Maître Nafissatou Diop Cissé à Médina Baye (images).

Maître Nafissatou Diop Cissé a été reçue cet après-midi par le nouveau Khalife de Médina Baye et la famille du défunt dont son fils Cheikh Aboubacar Niass.



Accompagnée d'une forte délégation, la notaire a trouvé sur place l'ambassadeur itinérant, Mohamed Ndiaye Rahma avec qui, elle a rendu visite aux guides religieux de la cité religieuse.



Au niveau du domicile de " Papeu Cheikh", Mohamed Ndiaye Rahma a fait part de la relation qui liait le guide religieux à Me Nafissatou Dioo Cissé d'où les nombreuses fois qu'elle a eu à effectuer une visite chez Papeu Cheikh. Selon L'ambassadeur itinérant, la notaire a toujours su garder intacte cette relation de même que le défunt.



Pour sa part, le fils du khalife, Cheikh Bouba Niass, a remercié la PCA du Fonsis qui s'est déplacée de Dakar à Kaolack afin de présenter ses condoléances à la famille de Mawlana Cheikh Al Islam. Le guide religieux a promis que la famille du défunt va maintenir ses relations et continuer à prier pour l'amie de leur cher père...