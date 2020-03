Présence du coronavirus à Dakar : « Aujourd’hui, le Sénégal est prêt à faire face à cette situation », rassure Macky Sall

Macky Sall a lancé un appel à l’ensemble des Sénégalais pour accroitre la vigilance et l’alerte au sein de notre société. "Aujourd’hui, le Sénégal est prêt à faire face à cette situation. Les moyens ne manqueront pas, nous mobiliserons tous les moyens qu’il faut. Il ne faut pas se faire de souci."



Le président Macky Sall a aussi lancé un message aux Sénégalais de la Diaspora. Un message pour les inviter à réduire leurs déplacements. Il a relevé que le maître mot sera vigilance, alerte et efficacité. Un triptyque qui, selon lui, devra être combiné avec efficacité et célérité. Selon le président Macky Sall, la réponse ne pourra pas être que médicale, mais elle est aussi sociale. Il a aussi relevé la nécessité pour les Sénégalais, dans leur intégralité de s'y mettre pour que les déplacements inutiles et les rassemblements qui ne sont pas nécessaires soient réduits.