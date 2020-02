Présence des grandes surfaces au Sénégal / Assome Diatta valide : « Elles peuvent contribuer à l’amélioration des capacités des PME »

De l'avis du ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta, l'arrivée des grandes et moyennes surfaces au Sénégal ne constitue pas forcément une mauvaise chose pour l'économie Sénégalaise. Mieux, elle estime que « Les grandes surfaces peuvent contribuer à l’amélioration des capacités des PME. Elles ont des niveaux d'exigence assez élevé. Donc, les PME qui vont réussir à pénétrer ces grandes surfaces pourront renforcer leur capacité et accroître leur productivité », expliquera le ministre en charge du commerce et des PME. Déjà en décembre 2019, suite à une séance de formation sur les grandes et moyennes surfaces, les responsables de ces structures avaient été reçus par Aminata Assome Diatta pour échanger sur les contraintes du marché et leur potentielle contribution dans l'écoulement des produits locaux.