Présence des corps de contrôle : le coordonnateur du Forum civil avertit l'opposition gagnante aux locales

Lors des élections locales du 23 janvier dernier, l’opposition s’est imposée dans plusieurs villes emblématiques, notamment Dakar, Ziguinchor, Kaolack et Thiès.

Une prouesse qui a amené le coordonnateur du Forum civil, Birahime Seck, a mette en garde les nouveaux élus contre l'idée de verser dans l’arrogance.

Dans une note dont Dakaractu a obtenu copie, le membre de la Société civile est revenu sur les comportements sur lesquels l’opposition est attendue.

« Il est attendu des nouveaux élus (maires, président de départements, conseillers et conseillères), surtout ceux de l’opposition, plus de de lucidité et moins d’euphorie, qui peut mener à l’arrogance », a-t-il assuré.

Il est d’avis qu’au vu de l’espoir suscité par les élections, les candidats victorieux risquent, certainement, d’être les élus les plus surveillés de l’histoire du Sénégal, par les corps de contrôle et par les citoyens.