Près de 13 ans après la disparition du grand manager de lutte Jacques Diène, sa veuve et sa famille menacées d'expulsion.

Feu Jacques Diène doit se retourner dans sa tombe en ces dures périodes que traverse sa famille. L'ancien manager de lutte, considéré comme l'un des pionniers qui ont lancé ce métier dans la lutte sénégalaise, aura marqué son époque.



Jacques Diène, décédé le 13 décembre 2007, fut l'un des précurseurs qui ont jeté les bases de la lutte avec frappe.



Ancien manager de Balla Gaye II, Jacques est présenté sous les traits d'un homme d'une grande générosité comme l'ont témoigné la plupart de ces anciens collaborateurs et amis.



Aujourd'hui sa veuve Fatou Tine et sa famille vivent dans moments difficiles quasiment abandonnées par la famille de la lutte.



Résidant à Grand Yoff, elles sont présentement sous la menace d'une expulsion. Une situation déplorable, qui en interpelle plus d'un. Malgré l'appui souligné du président du CNG de lutte, Alioune Sarr, le soutien spontané de bienfaiteurs ne serait pas de trop pour la famille Diène...