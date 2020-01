Préparation éliminatoires CAN 2020 : Les « Lionnes » à l’assaut des Diambars, en amical.

L’équipe nationale féminine du Sénégal jouera contre Diambars un match amical de préparation des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2020, a annoncé à l’APS son entraîneur, Mame Moussa Cissé.



« C’est un match qui permettra aux filles de jouer à l’extérieur contre une équipe masculine » , a expliqué le coach des « Lionnes. »



Une opposition avec une équipe masculine (Diambars), qui permettra à Mame Moussa Cissé de tester son équipe « pour voir comment elle va répondre au défi physique… Elles seront bousculées physiquement, et nous allons profiter de cette rencontre pour voir l’état d’avancement de notre organisation technico-tactique », a-t-il expliqué.



Cissé a convoqué 25 joueuses, qui ont débuté lundi un stage de six jours, lequel prendra fin vendredi. Une double confrontation attend le Sénégal le Liberia prévue en février prochain pour les éliminatoires de la CAN féminine 2020.