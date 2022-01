Préparation du scrutin du 23 janvier 2022 : Après les régions de Thiès et Diourbel, le ministre de l’intérieur à Dakar ce samedi.

À moins de 24h des élections départementales et municipales, le ministre de l’intérieur et de la sécurité effectue une visite dans le département de Dakar.

Ce déplacement intervient deux jours après le constat fait dans les régions de Thiès et Diourbel où il a recueilli les informations utiles destinées aux populations concernant le déroulement du scrutin de dimanche.



Accompagné du secrétaire général du ministère, du gouverneur de Dakar, du directeur général des élections, des préfets et sous-préfets ainsi que les autres membres de l’administration territoriale concernés, le ministre Antoine Félix Diome notant sa satisfaction par rapport au déploiement du matériel et des dispositions prises dans les régions déjà visitées, sera à l’écoute des autorités administratives et territoriales de la région Dakar.



À cet effet, les centres de vote des départements de Dakar, Guédiawaye, Keur Massar, Rufisque et Pikine seront visités par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique afin de s’assurer de la bonne marche du scrutin du dimanche 23 janvier 2022.