Préparation du Concours général : Le Chef de l'État décide d'instituer des classes préparatoires aux grandes écoles.

Le Chef de l’État a annoncé la création de classes préparatoires aux bacheliers remplissant les conditions pour l'admission aux grandes écoles. "J'ai décidé d'instituer des classes préparatoires aux grandes écoles qui offriront deux années de formation aux bacheliers remplissant les critères. Cette mesure sera effective à compter d'octobre 2022" a annoncé le président de la République.



"Quand on est possédé par son savoir, on est ébloui par sa propre lumière et celui qui est ébloui par sa propre lumière perd ses repères et le, c'est de l'orientation", a fait savoir le Chef de l'État à l'occasion de la cérémonie de remise des prix du concours général, ce mardi 17 août 2021...