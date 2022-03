Préparation barrages mondial 2022 : Aliou Cissé décline le programme des Lions... Le groupe au complet ce lundi…

Aliou Cissé aura au moins quatre séances d'entraînement entre Marrakech (Maroc) et le Caire (Égypte), avec son groupe, pour bien préparer le match aller programmé le vendredi 25 au Cairo Stadium. Pour la double confrontation attendue contre l'Égypte dans le cadre des matches de barrages du mondial Qatar 2022.

Le premier match décisif pour les champions d'Afrique en quête d'un ticket qualificatif pour la Coupe du monde 2022.



En conférence de presse, ce vendredi, pour les besoins de la publication de sa liste de 26 joueurs, Cissé en a profité pour faire le point sur la préparation des Lions. "Nous voyageons dans la nuit du samedi au dimanche. On aura l'ensemble des joueurs normalement le lundi. Ils vont atterrir à partir de 15h et je crois que la première séance sera vers 19h..."



Dans la foulée il souligné que : "Le mardi on aura une autre séance, le mercredi pareil et le jeudi on s'entraîne au stade du Caire pour pouvoir jouer le vendredi..." Après ce court séjour au royaume chérifien, le départ des Lions en direction du Caire est prévu le jeudi matin.



Le même jour, dans l'après-midi un galop d'entraînement se déroulera au stade du Caire. Une activité qui permettra aux sénégalais de procéder par la même occasion à une reconnaissance de pelouse avant match de la rencontre du vendredi.



Enfin, un retour sur Dakar, juste après le match du vendredi, est programmée, pour préparer la manche retour à Diamniadio. Un planning ultra chargé pour clôturer ces barrages qui s'annoncent disputés.