Préparation Mondial féminin de Handball : Les « Lionnes » en stage au Havre

D’après un communiqué de la Fédération sénégalaise de handball, un groupe de 20 Lionnes dont 3 locales ( Ndèye Sokhna, Khady Seck et Ndiolé Sène) a regagné la France (Le Havre) ce lundi, pour un stage en vue de la coupe du monde féminine de handball, prévue du 30 novembre au 15 décembre prochain à Kumamoto au Japon.

Logé dans le groupe C, le Sénégal est accompagné de la Roumanie, la Hongrie, le Monténégro, l’Espagne et le Kazakhstan. Le vainqueur du tournoi sera qualifié pour les Jeux Olympiques 2020 et la prochaine Coupe du Monde de handball.