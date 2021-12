Préparation CAN 2022 / Hébergement, transport, Visa... : Le président de l'ANPS fait le point à quelques semaines de la compétition…

En perspective de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) programmée du 09 janvier au 06 février 2022, au Cameroun, pas moins de deux missions de prospection ont été effectuées par l'Association Nationale de la presse sportive (ANPS) en compagnie des équipes déployées par la fédération sénégalaise de football (Fsf.)



L’objectif étant de glaner le maximum d’informations au sein du pays hôte de la CAN, précisément dans la ville de Bafoussam où le Sénégal va jouer ses matches de poule.



C’est ainsi qu’il a été décidé par l’Anps de signer une convention avec l’Hôtel Mako Palace, qui va accueillir les journalistes sénégalais de manière exclusive, durant toute la première partie de leur séjour là-bas. D’après les informations fournies par Abdoulaye Thiam, le président de l’Anps, pas moins de 40 chambres (25.000 FCFA la nuitée) seront mobilisés avec toutes les commodités pour permettre à la presse sportive de couvrir la compétition dans de bonnes conditions.



Par ailleurs, en plus de l’installation d'une maison de l'ANPS pour accueillir les invités (ambassadeurs, officiels, joueurs etc) un bus sera mis à la disposition des membres de l’Anps, à chaque fois que de besoin, pour aller assister aux entraînements des Lions ou aux matches.



Au total 50 journalistes sénégalais ont été accrédités par la CAF pour cette édition de la Coupe d’Afrique…