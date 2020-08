Préparation Bac 2020 : Le MESRI renforce le dispositif sanitaire dans les centres d’examen.

Un important lot de produits sanitaires a été remis à l'Office du Baccalauréat qui est chargé de l'organisation du Baccalauréat.



Selon Amadou Abdoul Sow, le Directeur de l'Enseignement Supérieur, « Nous sommes dans un contexte bien particulier de pandémie de Covid-19. Il est de l'obligation de l'Etat de mettre, les enseignants, les élèves, le personnel dans très bonnes conditions pour que le Bac soit très bien organisé ». Ainsi le ministère a pris toutes les dispositions requises pour matérialiser cette volonté du chef de l'Etat Macky Sall selon toujours le Directeur de l’Enseignement Supérieur.



Un lot de matériel composé de gel hydroalcoolique, savon, thermo flash et masques va permettre le respect des mesures barrières. Selon Socé Ndiaye, le directeur de l'Office du Bac qui a réceptionné le matériel, « cette année on doit relever deux défis. L'organisation administrative et matérielle que nous avons l'habitude de traiter, mais il y a aussi le défi sanitaire qui se pose avec cette pandémie de Covid-19. Les autorités sanitaires ont mis en place un protocole et c’est grâce à cela que les enseignements ont été repris. Il y’a un dispositif qui est mis en place dans chaque école et cela doit être respecté durant les examens. Je salue ce geste qui va nous permettre de faire face et d'organiser ces examens dans très bonnes conditions... », a t-il annoncé lors de cette cérémonie de remise qui s'est tenue ce 25 Août 2020 à la Sphère Ministérielle de Diamniadio.