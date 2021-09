Préparation Afrobasket 2021 : Les lionnes peinent à trouver des adversaires pour s'auto-évaluer.

À quelques jours du début de l’Afrobasket, le sélectionneur Moustapha Gaye et ses lionnes peinent à trouver des adversaires pour évaluer leur état de forme.



En effet, en conférence de presse en cet après-midi du mercredi 8 septembre, le directeur technique du basket national a fait part de ses difficultés à trouver un sparring-partner. Ce qui a causé d'ailleurs un sentiment de gêne chez le sélectionneur national.



« On avait la même configuration pour les filles. Nous avons lancé des invitations à l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cap-Vert et la Guinée... Aujourd'hui nous sommes sans tournoi et c'est une situation vraiment difficile pour nous parce qu’on a travaillé et on veut s'évaluer avant d'aller à l'Afrobasket, mais impossible de trouver un adversaire », a-t-il déclaré.



Toutefois, ils pourront se contenter d'une double confrontation avec une sélection de jeunes locaux le vendredi et le dimanche, sous la houlette du coach Ousmane Diallo de l'As Ville de Dakar...