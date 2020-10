Préparatifs éliminatoires CAN U20 : Après un nul et une défaite concédés contre le Maroc, les « Lionceaux » rentrent ce mercredi.

Les « Lionceaux » de Youssouf Dabo devraient rentrer au bercail ce mercredi, a fait savoir la fédération sénégalaise de football sur son site officiel. Après un bref séjour au Maroc, les internationaux U20 Sénégalais en préparation pour les besoins des éliminatoires de la CAN U20 devaient affronter sur deux rencontres, les U20 Marocains.



À l’issue de ces eux rencontres amicales, les « Lionceaux » avaient concédé le match nul 1-1 contre le Maroc samedi dernier, avant de s’incliner ce mardi 3-1 contre la même équipe. Un bilan mitigé qui servira à coup sûr au staff technique pour réajuster les failles et perfectionner le groupe.



Les éliminatoires de la CAN U20 sont prévues du 20 au 29 novembre 2020 à Thiès. Les protégés du coach Youssouf Dabo vont rentrer au Sénégal ce mercredi 28 octobre pour continuer leur stage de préparation.