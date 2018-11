Préparatifs du gamou à Kaolack : La déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité a procédé à la remise symbolique de l'appui de l'État.

Les foyers religieux de Touba Ndorong, Kanène, Léona Niassène et Médina Baye ont reçu tour à tour la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité. Comme à son habitude, Madame Anta Sarr Dianko effectue à chaque veille de gamou une tournée chez les familles religieuses sous la direction du chef de l'État pour procéder à la remise symbolique de l'appui de l'État aux différents Khalifes généraux. Madame Dianko en a profité pour solliciter des prières auprès des différents Khalifes afin que le président de la République dirige le pays en paix et dans la sérénité.