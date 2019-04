Préparatifs du 4 avril : Les dernières retouches au boulevard du Général De Gaulle...

Les préparatifs de la fête de l'indépendance vont bon train. Au moment où certains personnes attendent avec impatience la fête de l'indépendance, d'autres subissent les désagréments consécutifs à cette organisation. Entre Colobane et le boulevard du Général De Gaulle, des plaintes fusent de partout dénonçant l'arrêt de leurs activités, mais aussi l'insécurité qui y règne. Et même si la zone est envahie par les forces de l'ordre, ces dernières s'activent dans les préparatifs et répétitions. Au même moment, les ouvriers sont au stade d'achèvement des travaux. Du reste, le représentant de Khelcom bâche (en charge de la pose des tribunes) précise qu'il y'a des innovations cette année et que le travail sera rendu au plus tard le 3 avril.